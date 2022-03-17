Письменник вважає, що те, що Путін розв'язав українську війну, дуже сильно скоротить термін його перебування при владі

Письменник Борис Акунін виїхав з Росії ще в 2014 році, після анексії Криму. Зараз він запустив проект "Справжня Росія" і збирає гроші для українських біженців.

Як розповів в інтерв'ю Бі-бі-сі письменник, зараз перед світом стоять два головні завдання - зупинити війну і допомогти мільйонам людей, які опинилися в жахливій ситуації.

За словами Акуніна, "зупинити війну ми не можемо. Це не в наших силах. Але допомогти ми можемо", збираючи гроші і залучаючи волонтерів, щоб допомогти у вирішенні гуманітарної катастрофи.

Також письменник задумався і над тим, щоб показати світові, що Росія - це не Путін, є ще й нормальна Росія. "Ми повинні всі разом, після того як припиниться війна в Україні, створювати, придумувати нормальну Росію, ту Росію, яка буде існувати після Путіна. І ми повинні зробити все для того, щоб Путіна швидше не стало в Росії", - пояснив письменник мета проекту "Справжня Росія".

Також Акунін дав прогноз, як довго триватиме існування путінської Росії. Він вважає, що "цей морок довго не триватиме".

"Те, що Путін розв'язав українську війну, дуже сильно скоротить термін його перебування при владі", - зазначив він.

До 24 лютого я оцінював перспективи ось цієї путінської держави, як, скажімо так, середньо тривалі. Зараз ситуація змінилася. Ніякої тривалості і навіть середньості там не буде. Там події тепер будуть розвиватися швидко... Я думаю, що ця остання глава путінської держави почалася", - зазначив письменник.

На питання про те, чи залишиться на росіянах клеймо агресорів в західному світі, Акунін відповів, що "пляма, звичайно, залишиться", і з нею будуть жити не тільки люди в РФ, але і росіяни, які давно живуть за кордоном.

"Я думаю, що вона (пляма - ред.) залишиться до тих пір, поки в Росії не відбудеться революція, і ставлення до Росії, до росіян, ймовірно, зміниться тільки тоді. Ось нам всім з цим жити", - зазначив письменник.

Також він розповів, що в соцмережах йому зараз приходить багато коментарів від українців, "які пишуть, як вони мене і всіх нас ненавидять". "І з цього приводу що я можу? Тільки зітхати. Я розумію, що коли людям дуже боляче, вони кричать від болю і часто матюкаються - теж від болю. Це те, що зараз відбувається. Відповісти мені їм нічого", - підсумував письменник.

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