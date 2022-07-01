30 червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був нею захоплений 24 лютого - на самому початку повномасштабної війни.

Росія, найімовірніше, втекла зі Зміїного через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як "жест доброї волі", як це заявляло Міноборони РФ.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Військові пояснюють, що ЗСУ за останні кілька тижнів завдали ударів по російському гарнізону із застосуванням ракет і ударів безпілотників.

Крім того, українські бійці використовували протикорабельні ракети, щоб зупинити російські військові кораблі, які намагаються поповнити запаси на острові.

Звільнення Зміїного: що відомо

30 червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був захоплений нею 24 лютого - на самому початку повномасштабної війни.

Протягом усього періоду окупації вказаної території російські війська зазнали великих втрат у техніці та особовому складі.

Напередодні втечі з острова українські сили в черговий раз вдарили по позиціях противника на Зміїному ракетними та артилерійськими підрозділами. Але в Міноборони Росії стверджують, що відведення військ є "жестом доброї волі", не визнаючи поразку і втрату важливого стратегічного об'єкта.

Більш того, в Москві обіцяли, що цей захід покликаний нібито розблокувати Чорне море для вивезення українського зерна за кордон.

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