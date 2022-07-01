Росія, найімовірніше, втекла зі Зміїного через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як "жест доброї волі", як це заявляло Міноборони РФ.
Про це йдеться у звіті британської розвідки.
Військові пояснюють, що ЗСУ за останні кілька тижнів завдали ударів по російському гарнізону із застосуванням ракет і ударів безпілотників.
Крім того, українські бійці використовували протикорабельні ракети, щоб зупинити російські військові кораблі, які намагаються поповнити запаси на острові.
Звільнення Зміїного: що відомо
30 червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був захоплений нею 24 лютого - на самому початку повномасштабної війни.
Протягом усього періоду окупації вказаної території російські війська зазнали великих втрат у техніці та особовому складі.
Напередодні втечі з острова українські сили в черговий раз вдарили по позиціях противника на Зміїному ракетними та артилерійськими підрозділами. Але в Міноборони Росії стверджують, що відведення військ є "жестом доброї волі", не визнаючи поразку і втрату важливого стратегічного об'єкта.
Більш того, в Москві обіцяли, що цей захід покликаний нібито розблокувати Чорне море для вивезення українського зерна за кордон.