На борту трьох балкерів сукупно більше 50 тис. тонн української кукурудзи, завантаженої в рамках "зернової ініціативи".

Завтра очікується вихід двох суден з українським експортним зерном з порту "Чорноморськ", а також одного з Одеського порту.

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства інфраструктури України з посиланням на очільника відомства Олександра Кубракова.

"Завтра з 5 до 8 години ранку очікується вихід двох суден з порту "Чорноморськ", а також одного з Одеського порту. Після цього буде сформований караван, який разом з лідируючим судном вирушить до портів призначення", - прокоментував міністр.

За його даними, на борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET сукупно більше 50 тис. тонн української кукурудзи в рамках "зернової ініціативи". "Сподіваємося на професіоналізм усіх долучених. Деталі повідомимо згодом", - зазначив Кубраков.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

29 липня Кубраков повідомив, що 10 суден з українським зерном у портах "Одеса" та "Чорноморськ" вже готові до відправки.

1 серпня вранці з Одеси вийшло перше від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Суховантаж Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі в Лівані з 26 тис. тонн української кукурудзи. 3 серпня це судно вже залишило Чорне море і через Босфорську протоку пройшло далі.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що проходження судна з українським хлібом через Босфорську протоку - це лише перший крок до того, щоб встановити безпеку продовольства у світі.

3 серпня спікер начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що в Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ йде судно за експортним зерном. Судно вийшло з турецького порту Іскендерун та має прибути до України 5 серпня.

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