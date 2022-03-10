Також він сказав, що в його батальйоні було багато поранених, але їх вже повернули в Москву.

Українські спецслужби перехопили розмову чергового російського окупанта, який розповідав дівчині про втрати у своєму батальйоні і не тільки.

За словами загарбника, в його батальйоні було багато поранених, але їх усіх відправили назад до Москви.

"Це війна! Що ти хотіла?",- запитав окупант.

Дівчина, яка була на іншому кінці дроту, відповіла, що по росТБ кажуть, що війни в Україні немає, це "спецоперація". Загарбник уточнив, хто саме це сказав. Дівчина відповіла: "Ну, хто сказав, дядько Вова".

"П**добол твій дядько Вова. Що ми тоді тут робимо, якщо війни немає?",- сказав загарбник.

Крім того, дівчина додала, що вважає правильним рішення напасти на Україну, бо "у них там народ злий, вони нас взагалі ненавидять, вони б самі на нас напали".

"Їх треба, Дімо, добивати. Якщо їх зараз всіх не зачистити, рік-два і вони розлютяться. Вони сильно зараз озлобляться. І вони реально війною на нас підуть. Раз вже почали, так скажемо, треба добивати", - сказала дівчина.

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