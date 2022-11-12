Наразі у місті 10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів.

Один із поліцейських-саперів сьогодні отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона.

Наразі близько 200 поліцейських працюють на території міста, а навколо та на території Херсону виставлені блокпости, як повідомляє Національна поліція України, правоохоронці проводять стабілізаційні заходи.

"Основна загроза наразі полягає у масовому замінуванні. 10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із поліцейських-саперів сьогодні отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона", - йдеться у повідомленні.

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Відтак у поліції закликали місцевих мешканців дотримуватися визначених правил, обережно пересуватися містом та не чіпати підозрілі предмети, а у разі їх виявлення повідомляти про це правоохоронців.

"Водночас звертаємося до громадян, які виїхали з Херсона: не поспішайте повертатися, доки не будуть завершені стабілізаційні заходи. Робота триває. Поліція працює", - додали правоохоронці.

Звільнення Херсона - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, станом на 10 листопада ЗСУ звільнили територію Херсонської області площею майже 1,4 тис. кв. км.

11 листопада українські військові зайшли до Херсона, який перебував за окупацією з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр уточнила, що зараз українські війська перебувають на підступах до Херсона, в місто зайшли спеціальні підрозділи.

Президент Володимир Зеленський назвав 11 листопада "історичним днем", оскільки в цей день Україна повертає Херсон.

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