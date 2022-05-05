Війська росіян, які покинули місто, застрягли під селищем Велика Новосілка.

В Маріуполі продовжують перебувати приблизно дві БТГр окупантів, що еквівалентно кільком тисячам осіб. А війська росіян, які вийшли з міста, застрягли під селищем Велика Новосілка.

Таку оцінку дав високопоставлений представник Пентагону під час брифінгу, який опублікували на офіційному сайті Міністерства оборони США.

"Ми б оцінили, що приблизно дві батальйонно-тактичні групи росіян все ще знаходяться в Маріуполі, а це кілька тисяч осіб", — заявив представник Пентагону.

Однак у Міноборони не впевнені, чи можна називати військо окупантів у місті повноцінними БТГр. У Маріуполі спостерігається суміш кількох різних російських сил. Наприклад, там помічені бойовики Кадирова. Тому не можна точно сказати, що окупанти в місті сформовані в дві БТГр, як цілісні підрозділи. Але їх кількість сягає близько 2 тисяч осіб.

Високопоставлений представник Міноборони також зазначив, що переважна більшість сил, які були зосереджені в Маріуполі і навколо нього, відправили на Донбас. Це приблизно 10 батальйонно-тактичних груп. Однак зазначені підрозділи застопорилися південніше селища Велика Новосілка.

Чиновник також зазначив, що на півдні України РФ не домоглася ніякого прогресу. Окупанти стикаються з масовим опором. Вони б'ють по Львову та інших містах, проте удари далеко не завжди потрапляють в бажані цілі.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти продовжують штурмувати завод "Азовсталь", де знаходяться українські військові та мирні жителі. Народний депутат і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що рашисти прорвалися на територію промислового об'єкта. За словами командира маріупольського "Азова" Дениса Прокопенка, на "Азовсталі" тривають важкі, кровопролитні бої.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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