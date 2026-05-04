У Росії пригрозили Україні 'ударами відплати' на тлі підготовки до параду в Москві

Депутат російської Держдуми навіть запропонував завдати Україні превентивного удару.

У Росії пригрозили Україні "ударами відплати" у разі появи українських дронів на параді в Москві 9 травня.

Відповідну заяву зробив член комітету Держдуми з питань оборони Андрій Колесник, коментуючи слова президента Володимира Зеленського про те, що Україна може "заглянути" на військовий парад у російській столиці.

"У разі провокацій ЗСУ під час параду перемоги 9 травня ми завдамо ударів відплати. Відповідь буде неминучою. Удар стане дуже серйозним і кратним", – сказав Колесник.

Відео дня

Член Держдуми стверджує, що президент України "занадто нахабнів". Колесник також запропонував завдати превентивного удару по тих місцях, "звідки можуть прилетіти дрони".

Парад 9 травня в Москві

Наприкінці квітня стало відомо, що парад 9 травня в Москві відбудеться, але без військової техніки. Участь у ньому візьмуть військовослужбовці російської армії, а також літаки пілотажних груп і Су-25.

Раніше секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Росія "відверто боїться" проводити масштабний парад 9 травня. Він також сказав, що Україна може забезпечити Путіну військовий парад, максимально наближений до бойових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: