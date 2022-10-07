Окупанти намагаються посилити і встановити повний контроль над цими територіями у відповідь.

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький переконаний, що партизанський рух та рух опору на тимчасово окупованих територіях України тільки посилюватиметься.

Таку думку він озвучив у програмі "Орестократія".

"Є закон України про спротив, там сказано, що, де, як треба робити, хто керує, хто координує ці питання. Відповідно, є і успіх: ми реально розуміємо, як організувати, як підтримати, як скоординувати всі наші зусилля, і через те партизанський рух є і буде тільки посилюватися. Ми бачимо потужний рух в Криму, на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. Робота полягає не лише в знищенні колаборантів. До речі, всі списки всіх колаборантів, які організовували, фальсифікували так званий референдум, вся інформація є, в тому числі – завдяки нашим громадянам, які проживають на окупованих територіях, і з самого першого дня ця інформація надходить в онлайн-режимі", – зазначив він.

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Скібіцький зауважив, що через це окупанти намагаються не просто тримати лінію фронту, а активно застосовувати росгвардію, підрозділи ФСБ для того, щоб посилити і встановити повний контроль над цими територіями.

"Але рух спротиву є, він діє. Щодня можна бачити його результати, і патріоти свої завдання виконують", – запевнив представник воєнної розвідки України.

Рух опору на окупованих територіях України

Українці на територіях, які захоплені росіянами, з перших днів чинять опір ворогові. У Херсоні, Мелітополі, Куп’янську та інших містах, що довго перебували чи залишаються в окупації, відбувалися як відкриті акції протесту, так і "мовчазні".

Дотепер на загарбаних територіях українці залишають на вулицях мітки із написом "Ї" та листівки із погрозами окупантам.

В межах можливостей українці намагаються знищувати колаборантів, підриваючи їхні автівки та приміщення, та допомагають нищити склади та місця скупчення окупантів. У деяких місцях російські окупанти тікають з поля бою та навіть "зливають" інформацію про свою армію українським захисникам, бо бояться партизан.

Атаки українських захисників по російським об’єктам за вказівками мешканців окупованих територій чи поява на вулиці проукраїнських листівок, графіті тощо призводять до того, що розлючені росіяни посилюють контроль і фільтрацію населення.

Зокрема, у Запорізькій області російські окупанти та колаборанти залякують людей позбавленням волі за надання підтримки представникам руху опору.

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