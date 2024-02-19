Командувач Сухопутних військ Збройних сил розказав про "зраду" з передачею боєприпасів.

Після вторгнення військ РФ до України у держави станом на травень 2022 року вже закінчилися боєприпаси радянського типу.

Київ поклався на допомогу Заходу, сподіваючись, що її дадуть якнайшвидше, і через це втратив найбільш підготовлених хлопців. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Десь на травень місяць у нас почали закінчуватися боєприпаси радянського зразка, які були на той час в наших запасах. І тому ми надіялись, що допомога Заходу прийде дуже швидко. На жаль, це було не так. І багато ми втратили найбільш підготовлених хлопців, які своїм життям тримали ворога. При недостатній кількості боєприпасів", - заявив він.

Павлюк вважає, що якби партнери вчасно реалізували поставки, то втрат серед особового складу армії було б набагато менше. Ця згубна тенденція спостерігається і по нині: Україна зараз має певну проблему з боєприпасами й за кожний день затримок втрачає власних героїв, акцентував Павлюк.

За його словами, зараз влада України робить все, щоб захисники швидше отримали все можливе. Армії Європи навряд чи здатні вести наступ подібний за рівнем до ЗСУ, але там покладають надії на захист колективної безпеки НАТО, підкреслив командувач.

"Всі надіються на колективну безпеку в системі НАТО. Тому і забезпечення нашої країни стало такою проблемою, що немає боєприпасів, і немає того, що нам потрібно. Коли мільйони боєприпасів потрібні українській армії для того, щоб стримувати ворога. А ще більше, щоб вести відповідні наступальні дії", - вказав військовий.

Як Україна готувалася до війни - Павлюк розкрив деталі

За словами командувача Сухопутних військ, ще восени 2021 року після аналізу дій РФ було зрозуміло, що вона готується до війни. Однак тоді було важко казати про масштаби - військові розуміли точно, що ворог спробує захопити Донецьку та Луганську області.

За його словами, тоді ж Україна на рівні своїх можливостей і розпочала підготовку. Тобто, держава готувалася до повномасштабної війни з осені 2021 року, приблизно 5 місяців.

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