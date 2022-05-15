На останньому блокпості окупанти людей тримали понад дві доби.

Напередодні майже півтисячі авто з окупованих територій разом із евакуаційними автобусами проти ночі дісталися Запоріжжя.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

На останньому блокпості окупанти людей тримали понад дві доби. Цілі родини змушені були ночувати просто в машинах, бо звідти їх росіяни не випускали. І навіть намагалися переконати повернутися назад.

Врятовані українці розповіли про пекельну дорогу та окупацію.

Один з чоловіків стверджує, що окупанти просто ними прикривались, а потім ще зі своїх позицій били артилерією поряд із колоною.

Більшість людей із окупованих територій Запоріжжя та Донеччини. Вони розповіли й про повністю зруйновані житла у Маріуполі, а також про режим окупантського терору в Енергодарі.

Частина людей має намір залишитись у Запоріжжі, але більшість планує рухатись далі до західних регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня стало відомо, що до Маріуполя повертається усе більше місцевих жителів через неможливість виїхати до Запоріжжя, на підконтрольну Україні територію.

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