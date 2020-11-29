Арестович наголосив, що, за його особистою оцінкою, росіяни "хочуть повністю вибити Мінські угоди і "нормандський формат".

Російські представники на останньому засіданні в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу вели розмову на підвищених тонах.

Про це розповів речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович на Апостроф TV. Він наголосив, що, за його особистою оцінкою, росіяни "хочуть повністю вибити Мінські угоди і "нормандський формат".

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"Засідання тільки закінчилося. Я одразу звідти - до вас. Що там сталося, по моїй особистій оцінці - я підкреслюю, особистій, у мене склалося повне враження, що росіяни хочуть повністю вибити Мінські угоди і "нормандський формат", як жанр, щоб його не існувало. Такої бійки я не пам'ятаю взагалі, ані за ту історію 6 років, ані за ті 6-7 років, в яких я брав участь. Це якщо брати підгрупи і загальні засідання", - говорить Арестович.

За його словами, почалося все з того, що Леонід Кравчук заявив рішучий протест з приводу загибелі нашого солдата від кулі російського снайпера. Кравчук зажадав втручання СММ ОБСЄ в розслідування, а від російської сторони - провести розслідування і покарати винних у цьому вбивстві.

"Все одразу стрибає на підвищені тони. Воно так і планувалося, мабуть. І починається приблизно таке: "Україна, підтвердіть письмово, що ви виходите з Мінських угод, заявіть це прямо зараз. Ви готові до ескалації, ви готові до всіх наслідків?". І так далі", - розповідає Арестович.

Українська сторона відповіла, що комплекс Мінських угод - це багато документів, а не тільки комплекс заходів від 12 лютого 2015 року. Рамковим для України є "нормандський формат" на вищому рівні і Мінські угоди, укладені в рамках його діяльності. Він почав працювати влітку 2014 року. Крайніми є "паризькі домовленості" від 9 грудня 2019 року.

"Хтось виявиться винуватим за їх невиконання або часткове виконання. Ми знаємо, хто, тому що Франція і Німеччина за нас, США - неофіційно за нас, Британія - неофіційно за нас. І як би ви не опинилися самі проти нас п'ятьох-шістьох. А до цього все і йде, тому що офіційні заяви МЗС Франції і Німеччини були минулого тижня", - розповідає він.

Українська сторона поставила росіянам питання.

"І ми не розуміємо, - говоримо ми, - Володимир Володимирович не може домогтися від своєї вертикалі, щоб вона працювала?" Він же поставив підпис під цими угодами. Він же взяв на себе особисто, як голова держави, і на всю Російську Федерацію відповідальність за виконання цих угод. Вони виконані, навіть при позитивному натягуванні, тільки частково. Франція і Німеччина засвідчили, що Україна робить сильні кроки для їх виконання, і поводиться відповідально. А вони поводяться, як у нас часто "зрадники" в Facebook: крик, шум, гам і ніякого толку", - сказав Арестович.

Він додав, що зараз росіяни засипають ефіри повідомленнями про те, що Україна виходить з Мінських угод.

"Але це ще півбіди. До цього ми звикли. При тому, що я не сумніваюся, що вони найближчим часом будуть качати цю тему, спробують, з одного боку, провалити її на нижній рівень - розмовляйте, мовляв, з ОРДЛО. Вони завжди так роблять. Одночасно вони, напевно, будуть намагатися піднімати все це і вище", - прогнозує радник делегації з інформаційної політики в ТКГ.

Український план дій щодо Донбасу

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Автор: Андрій Василюк