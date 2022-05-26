Служба безпеки України отримала чергове підтвердження вбивств рашистами мирних українців.
Як йдеться у перехопленій СБУ розмові окупанта з дружиною, російські загарбники за допомогою гранат "зачищають" підвальні приміщення, де ховаються від обстрілів цивільні.
"Ми зачищаємо підвали, знаєш як? Не питаємо, хто там, а гранати кидаємо... У нас загін називається загін самогубць, загін головорізів", – хизується перед дружиною російський загарбник, який перебував на Харківщині.
Він "заспокоює" жінку, що це, мовляв, звичайна практика, та водночас переказує, як окупанти з іншого підрозділу глумилися і зґвалтували жінку.
Серед своїх "досягнень" розповідає про катування та численні вбивства та говорить, що йому все одно – цивільні особи чи ні.
"Я можу просто взяти ніж, вуха відрізати", – сказав він.
Окупант зазначив, що планує робити це й у Росії.
В іншому перехопленні СБУ окупант вихвалявся перед дружиною звірячим вбивством українця, уявляючи себе вигаданим персонажем. При цьому жінці байдуже до вбитого українця, але їй все ж таки огидно слухати про криваві мрії свого чоловіка.
Раніше УНІАН повідомляв, що ЄС, США і Великобританія створили консультативну групу для розслідування злочинів РФ. Сторони повні рішучості забезпечити притягнення до відповідальності тих, хто винен у жахливих звірствах, вчинених в Україні.