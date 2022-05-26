Російські загарбники за допомогою гранат "зачищають" підвальні приміщення, де ховаються від обстрілів цивільні.

Служба безпеки України отримала чергове підтвердження вбивств рашистами мирних українців.

Як йдеться у перехопленій СБУ розмові окупанта з дружиною, російські загарбники за допомогою гранат "зачищають" підвальні приміщення, де ховаються від обстрілів цивільні.

"Ми зачищаємо підвали, знаєш як? Не питаємо, хто там, а гранати кидаємо... У нас загін називається загін самогубць, загін головорізів", – хизується перед дружиною російський загарбник, який перебував на Харківщині.

Він "заспокоює" жінку, що це, мовляв, звичайна практика, та водночас переказує, як окупанти з іншого підрозділу глумилися і зґвалтували жінку.

Серед своїх "досягнень" розповідає про катування та численні вбивства та говорить, що йому все одно – цивільні особи чи ні.

"Я можу просто взяти ніж, вуха відрізати", – сказав він.

Окупант зазначив, що планує робити це й у Росії.

В іншому перехопленні СБУ окупант вихвалявся перед дружиною звірячим вбивством українця, уявляючи себе вигаданим персонажем. При цьому жінці байдуже до вбитого українця, але їй все ж таки огидно слухати про криваві мрії свого чоловіка.

Раніше УНІАН повідомляв, що ЄС, США і Великобританія створили консультативну групу для розслідування злочинів РФ. Сторони повні рішучості забезпечити притягнення до відповідальності тих, хто винен у жахливих звірствах, вчинених в Україні.

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