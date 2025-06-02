Відставні американські генерали відреагували на масштабний український удар по аеродромах Росії, похваливши скоординованість атаки, яка показала, "що в України є багато козирів у рукаві", пише Newsweek.
"Протягом кількох місяців дехто вважав, що в України немає "жодних карт". Багато хто з нас спростовував це твердження, кажучи, що скоро на полі бою настане переломний момент - через невдачі російської військової економіки та тривалу неадаптованість російського керівництва, але особливо завдяки збереженій сильній підтримці українського уряду, військових і населення, а також їхній волі, змішаній з інноваційним використанням спеціальних операцій, безекіпажних систем (різних дронів) та оптоволоконних можливостей для протидії російським засобам радіоелектронної боротьби", - написав екскомандувач армією США у Європі Марк Хертлінг.
Він зазначив, що скоординована і синхронізована атака, яка, схоже, знищила більшу частину російського повітряного флоту, що базувався за понад 4000 км від лінії фронту, показує, що в України, "безумовно, є багато козирів у рукаві".
Зі свого боку адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс, який обіймав посаду Верховного головнокомандувача НАТО в Європі, підколов Путіна, написавши в повідомленні в соцмережі X: "У Володимира дуже поганий день", додавши: "Ти пожинаєш те, що посіяв, Путіне".
У своєму коментарі для CNN Ставрідіс назвав атаку України "чудовою".
"Це свого роду троянський кінь... Ці дерев'яні ящики, які вони затягли в країну, і раптом із них з'являються ці воїни, які знищують усі ці літаки, і в жодному з них немає людей. Це дійсно вражаючий військовий подвиг", - додав він.
Водночас колишній член Палати представників США від штату Іллінойс Адам Кінзінгер наголосив, що нанесення ударів по російських бомбардувальниках "абсолютно легальне й очікуване в умовах війни".
"Дії у відповідь Росії будуть спрямовані на цивільне населення і будуть військовим злочином. Але це ж Росія. Вони бомблять лікарні в Україні та Сирії. Вони -... терористична держава", - додав він.
Операція "Павутина"
Як повідомляв УНІАН, 1 червня Служба безпеки України (СБУ) провела масштабну спецоперацію під кодовою назвою "Павутина", завдавши ударів по п'яти російським військовим аеродромам в Іркутській, Мурманській, Іванівській та Рязанській областях РФ.
За даними СБУ, внаслідок операції уражено щонайменше 41 літак - Ту-160, Ту-22 і Ту-95, збитки окупантів оцінюються у понад сім мільярдів доларів.
При цьому аналітики ISW вказують, що українська операція може принаймні тимчасово обмежити спроможність Росії наносити удари безпілотниками та ракетами дальнього радіусу дії по Україні.