Окупанту забезпечено належне утримування. Він нібито розкаявся у тому, що прийшов вбивати українців.

47 ОМБр взяла полоненого за допомогою безпілотника. Це сталося на Авдіївському напрямку.

Як повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, воїни побачили на полі бою загарбника, який не орієнтувався в просторі. Його мали рятувати свої через коригування дроном відступу, але український безпілотник викликав у окупанта більше довіри.

"Алєксєю 47 років, 22 із них – провів за ґратами. Мав ще відбувати термін, однак "приїхали, забрали та привезли на війну, пообіцявши очистити репутацію". За те, що він прийшов вбивати українців, отримав на картку 169 тисяч рублів. Та грошей не побачив - дав картку товаришу для закупів, а той був убитий", - поділився генерал.

Тарнавський зазначив, що полоненому, що нібито "розкаявся", забезпечено належне поводження. Завдяки постійному поповненню "обмінного фонду" з'являються підстави для звільнення з неволі українських воїнів.

За даними Тарнавського, лише за цей тиждень в операційній зоні ОСУВ "Таврія" взято в полон більше десятка "алєксєїв".

"Дякую воїнам 47 ОМБР за мужність і кмітливість", - додав генерал.

Ситуація в Авдіївці - деталі

Аналітики вважають, що наші бійці можуть покинути місто через те, що не мають достатньої кількості боєприпасів. У DeepState 8 числа повідомляли, що противникам вдалося захопити 18% території Авдіївки.

Бої відбуваються вже не тільки в приватному секторі на півночі Авдіївки, але і в межах міської забудови. Про це сказав спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховой.

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