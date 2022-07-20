Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський зазначив, що про наслідки слід задуматись і колаборантам.

Після удару ЗСУ по Антоновському мосту в тимчасово окупованому Херсоні дії окупантів значно ускладняться, оскільки вони можуть опинитися без постачання і шляхів для відступу.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Реальність така, що орки та їм співчуваючі в Херсоні незабаром можуть опинитися без постачання та шляхів організованого відступу. Задумалися й ті наші громадяни, які поспішили записатися на отримання російського паспорта. ЗСУ близько, друзі", - нагадав Соболевський.

Також він зазначив, що самим мостом зараз краще не користуватись.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня українські військові завдали удару по базі російських окупантів, розташованій в районі Антоновського мосту в Херсоні. Там загарбники розмістили багато зброї та військовий підрозділ.

У британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антоновський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором в бойових діях у Херсонській області.

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