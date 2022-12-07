За його словами, відбудеться конвенційна війна, яку Росія програє.

Повномасштабна війна між Росією та Україною закінчиться не тільки поверненням окупованих територій, а й демілітаризацією прикордоння РФ.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону. За його словами, відбудеться конвенційна війна, яку Росія програє.

Подоляк наголосив, що зараз не вийде обмежитися виключно кордонами 1991 року. Окупаційним військам доведеться відійти на 50-100 км від кордону.

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"Росія поступово буде відходити до кордонів 1991 року, проте там, скоріше за все, не зупиниться, бо необхідно буде відійти в рамках дійсно переговорного процесу. Треба буде демілітаризувати певну територію біля міжнародних кордонів РФ з Україною. Російські війська відійдуть на кілометрів 50-100 від кордону, так відбуватимуться події", - пояснив він.

Війна в Україні: останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти готують контрнаступ. Вони хочуть атакувати на Куп’янському напрямку. Водночас у НАТО вважають, що Росія готує великий наступ навесні.

Скептичні настрої не підірвали військову підтримку Заходом України. На сьомому засіданні "Рамштайну" було ухвалено рішення допомогти ЗСУ зі зброєю, щоб "не зменшувати темпи" у наступах.

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