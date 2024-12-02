Спікер ОТГ "Харків" заявив, що Росія і зараз має системи, які можуть діставати з району Бєлгорода до Харкова.

Загроза того, що КНДР могла поставити Росії РСЗВ "М1991" і ними битимуть по Харкову, є, але вона трохи перебільшена.

Про це сказав спікер ОТГ "Харків" Євген Романов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

На запитання з приводу того, що Росія могла отримати від КНДР реактивні системи залпового вогню "М1991", які можуть стріляти на відстань до 60 кілометрів, і чи зможуть вони діставати до Харкова, він відповів, що така загроза є. При цьому Романов підкреслив, що загроза є і від іншої зброї.

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"Нагадаю, що на озброєнні російських терористів є далекобійні реактивні системи залпового вогню "Ураган", "Смерч", "Торнадо", які також можуть діставати з району Бєлгорода до Харкова. Тому ця загроза дещо перебільшена, але вона існує", - додав Романов.

Він зазначив, що чим більше у ворога з'являється нової військової техніки, то тим більше її горить на українській землі.

КНДР передає Росії зброю - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, за даними видання Forbes, КНДР передала Росії 100 артилерійських систем, серед яких самохідні гаубиці М1989 і ракетні установки М1991. При цьому зазначалося, що М1991, які стріляють на відстань 40 кілометрів, перевершують майже всі артилерійські системи, наявні на озброєнні України. Йшлося про те, що ці РСЗВ можуть бути використані для обстрілу Харківщини.

Крім того, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк повідомив, що Росія використовує надане Північною Кореєю озброєння, зокрема, ракети, для атак на Україну. Він сказав, що на сьогодні РФ застосувала проти України близько 60 північнокорейських ракет KN-23. Черняк зазначив, що точність цих ракет невисока, проте вони все одно становлять небезпеку.

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