За словами Плетенчука, росіяни мають у Чорному морі 8 ракетоносіїв загальним пуском у 52 ракети, але прецедентів одночасного їх застосування не було.

Нині росіяни мають в акваторії Чорного моря 8 кораблів-носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним пуском у 52 снаряди, але прецедентів одночасного їхнього застосування не було. Про це в інтерв’ю Київ24, коментуючи інформацію експертів, що під час нової масованої атаки по Україні російські терористи можуть вдарити одразу сотнею "Калібрів", сказав речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

"Давайте рахувати разом. В акваторії Чорного моря залишається 8 носіїв крилатих ракет: 5 - надводних і 3 - підводних. Підводні мають 4 пускових - це 12 ракет. І по 8 пускових на 5 надводних. Тобто разом це 52 пускових. Але таких прецедентів застосування одночасно всіх носіїв не було. Наскільки я пам’ятаю, максимум доходило до трьох носіїв", - зазначив він.

Плетенчук додав, що при атаках росіяни взагалі ці носії не застосовують вже деякий час, але загрозу цю не слід вікидати.

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"Виробництво ракет ("Калібрів" - УНІАН), звичайно ніхто не припиняв. Принаймні такої інформації не було. Відповідно, ймовірніше за все, вони можуть накопичувати. Тому що ворог своїх планів не залишає, він від них не відмовлявся. Тому цю небезпеку треба вважати такою, що присутня", - підкреслив він.

При цьому речник ВМС ЗСУ нагадав, що під час останніх атак росіян "Калібрами" всі ці ракети були збиті нашими силами оборони. Так, під час останніх двох атак, коли вони їх застосовували разом з ракетами, які пускали зі стратегічних літаків, 100% "Калібрів" було знищено:

"І загалом останнім часом застосування цих ракет знизилося суттєво, бо ми не стоїмо на місці. В першу чергу завдячуючи нашим колегам з Повітряних сил, які знищують ці ракети".

Крилаті ракети у війні в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, капітан першого рангу запасу та ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ України Андрій Риженко, говорячи про загрозу масованої атаки РФ, у тому числі з моря, сказав, що зараз на кораблях Чорного моря і Каспійської флотилії може бути до 90 "Калібрів", які вони можуть фактично одночасно запустити.

Як вже неодноразово заявляли експерти, Росія накопичує ракети, аби за умови пониження температури повітря вдарити по енергетичній інфраструктурі України.

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