Вибухи у Криму пролунали рано вранці 16 серпня.

Крим - це про Чорне море і відпочинок, а окупований російськими бойовиками півострів - це вибухи на складах і зростання смертельної небезпеки для загарбників.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим - це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим - це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", - написав він.

Вибухи у Криму: головне

Вибухи у Криму пролунали рано вранці 16 серпня. Окупаційна влада спочатку переконувала, що сталася пожежа на електричній підстанції. Деталей не повідомлялося.

Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що горить російська військова частина у селищі Qalay (Азовське) Джанкойського району у тимчасово окупованому Криму.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що знищено склад з російськими боєприпасами.

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