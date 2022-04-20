Радник керівника ОП зазначив, що світ продовжує дивитися на вбивство дітей у прямому ефірі й мовчати.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк щодо ситуації в Маріуполь заявляє, що релігійні та світові лідери можуть зупинити вбивства, якщо домовляться про зелений коридор.

Про це він повідомив у Twitter.

"55-й день війни. Росія продовжує скидати на "Азовсталь" надпотужні антибункерні бомби", - зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що світ продовжує дивитися на вбивство дітей у прямому ефірі та мовчати.

"Релігійні та світові лідери можуть це зупинити, якщо домовляться про зелений коридор. Інакше кров буде і на їхніх руках", - підкреслив він.

Блокада Маріуполя: що відомо

З перших днів вторгнення Маріуполь є найгарячішою точкою в Україні. У місті зруйновано 90% всіх будівель. Бої не припиняються. Місто постійно бомблять. До Маріуполя неможливо доставити ні їжу, ні медикаменти. Місто знаходиться в блокаді.

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, в Маріуполі окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі", стріляють з артилерії та танків по житловому сектору Лівобережного району.

Нещодавно кум Путіна, нардеп Віктор Медведчук запропонував президентам України і РФ розглянути можливість його обміну на мирних жителів і захисників Маріуполя. Як відомо, підозрюваний у держзраді Медведчук був нещодавно затриманий і зараз перебуває під арештом.