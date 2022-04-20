Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк щодо ситуації в Маріуполь заявляє, що релігійні та світові лідери можуть зупинити вбивства, якщо домовляться про зелений коридор.
Про це він повідомив у Twitter.
"55-й день війни. Росія продовжує скидати на "Азовсталь" надпотужні антибункерні бомби", - зазначив Подоляк.
Радник керівника ОП наголосив, що світ продовжує дивитися на вбивство дітей у прямому ефірі та мовчати.
"Релігійні та світові лідери можуть це зупинити, якщо домовляться про зелений коридор. Інакше кров буде і на їхніх руках", - підкреслив він.
Блокада Маріуполя: що відомо
З перших днів вторгнення Маріуполь є найгарячішою точкою в Україні. У місті зруйновано 90% всіх будівель. Бої не припиняються. Місто постійно бомблять. До Маріуполя неможливо доставити ні їжу, ні медикаменти. Місто знаходиться в блокаді.
За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, в Маріуполі окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі", стріляють з артилерії та танків по житловому сектору Лівобережного району.
Нещодавно кум Путіна, нардеп Віктор Медведчук запропонував президентам України і РФ розглянути можливість його обміну на мирних жителів і захисників Маріуполя. Як відомо, підозрюваний у держзраді Медведчук був нещодавно затриманий і зараз перебуває під арештом.