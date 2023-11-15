Фейковими кадастровими службами керує ФСБ РФ.

Російські загарбники вимагають від українських селян перереєструвати право власності на земельні паї відповідно до законодавства РФ. В іншому випадку окупанти погрожують відібрати землі.

"Окупанти продовжують на тимчасово окупованих територіях політику терору та репресій, аби залякати українців", - повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, для реалізації свого злочинного плану забрати землі у селян на ТОТ, росіяни створили фейкові кадастрові служби, які керуються ФСБ. Крім того, вони навіть розробили робочі групи в кожному регіоні за участі колаборантів з правлячої партії президента РФ Володимира Путіна "Єдина Росія".

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Як додали у ЦНС, завданням колаборантів буде агітація серед українських землевласників.

Ситуація на окупованій території

Як раніше повідомляв УНІАН, російські загарбники знищують українську літературу на тимчасово окупованих територіях. У бібліотеках на окупованій частині Донецької та Луганської областей таких книг майже не залишилося.

Крім того, Росія відправляє колаборантів з тимчасово окупованих територій України на навчання до Сибіру. Це закладає передумови для подальшого витіснення місцевих колаборантів російськими "спеціалістами", а їх натомість відрядить у глиб російських територій для більш надійної асиміляції

Нещодавно Кремлі вирішили прибрати надбавку для робітників окупаційних адміністрацій за роботу в "складних умовах".

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