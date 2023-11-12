Таким чином Кремль закладає передумови для подальшого витіснення місцевих колаборантів російськими "спеціалістами".

Росія відправляє колаборантів з тимчасово окупованих територій України на навчання до Сибіру. Йдеться про тих зрадників, які зараз працюють у секторі державного та місцевого управління. На їхні місця країна-агресор заведе своїх спеціалістів.

Як повідомляє Центр національного спротиву, більшість українців, які обіймали відповідні посади, відмовились працювати з окупантами. Водночас колаборанти, які погодились працювати, зачасту не мають потрібної освіти або займали найнижчі посади у цьому секторі.

У зв'язку з цим російські куратори колаборантів із Донецької області відправили їх на навчання до Красноярського краю РФ, в Інститут державного та муніципального управління при правлінні Красноярського краю. Ця практика звична для Москви ще з СРСР - відправляти на навчання у досить віддалені від регіону проживання населені пункти.

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"Таким чином Кремль закладає передумови для подальшого витіснення місцевих колаборантів російськими "спеціалістами", а їх натомість відрядить у глиб російських територій для більш надійної асиміляції", - пояснили у ЦНС.

Війна в Україні - новини про колаборантів

Нещодавно у ЦНС повідомили, що у Кремлі вирішили скасувати доплати колаборантам за роботу в "складних умовах".

Раніше УНІАН писав, що РФ не довіряє колаборантам. Через недовіру до колаборантів на захоплених територіях України російським військовим категорично заборонили повідомляти їм місця свого розташування.

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