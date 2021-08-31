Про війну Андрій не любив розповідати, "говорив, що там багато російських військових".

У Запоріжжі попрощалися зі старшим солдатом 74-го окремого розвідувального батальйону Андрієм Вискребцем, який 27 серпня загинув від кулі снайпера на Донбасі.

Як повідомляє Запорізький обласний ТЦК та СП, у військового залишилися дружина та двоє дітей.

Син Олексій зараз навчається у школі. Старша дочка Олександра вже закінчила школу, уточнює Обозреватель.

Батько бійця теж був військовим, однак помер у 2005 році. Андрія поховали поряд з ним.

Читайте такожРосійські окупанти вбили українського бійця на ДонбасіЗа даними ЗМІ, до служби чоловік працював будівельником, а останнім часом був вантажником у місцевому супермаркеті.

"Хороша людина, спокійна. В останні роки він із фронту приїздив додому ненадовго: побуде й знову на Донбас", – розповів його сусід.

Про війну Андрій не любив розповідати, "говорив, що там багато російських військових". Пішов на контракт, бо не бачив себе у мирному житті.

Вважав, що на сході зараз служать найкращі люди, які стали для нього друзями. Там немає зради між товаришами по службі, відносини простіші та щиріші. Це йому подобалося, йдеться у матеріалі.

Товариші по службі також відгукуються про побратима добре. Кажуть, чоловік цікавився автоматичним станковим гранатометом (АГС).

"З ним завжди було не нудно. Напевно, ця риса допомагала йому якось виживати в складних умовах. Він не дуже багато говорив про особисте. Але якось казав, що хотів би після повернення з війни зайнятися будівництвом. Розповідав про сина, про дочку, він пишався ними та дуже любив", – згадує його один з військових.

Новини з фронту

Автор: Іван Бойко