Правоохоронці пробралися в напівзруйновану будівлю і витягли звідти охоронців.

У Національній поліції показали, як правоохоронці рятували людей з-під завалів на Одещині після вчорашніх обстрілів.

Ролик опублікували в офіційному Telegram-каналі Нацполіції.

"Одещина: поліцейські рятують зі зруйнованого ракетами об'єкта цивільної інфраструктури охоронців. На превеликий жаль, дорогою до лікарні життя одного чоловіка обірвалося. На цих кадрах — наслідки "денацифікації" жителів Одещини, яку влаштували російські окупанти в 77-у річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", — повідомили в Національній поліції.

На відео показується, як правоохоронці пробираються в напівзруйнований будинок. Група поліцейських виявляє потерпілого, кладе його на носилки і виносить з будівлі.

Нагадаємо, вчора, 9 травня, російські окупанти обстріляли Одесу сімома ракетами. Удари завдали по торговому центру і складу продукції широкого вжитку. Одна людина загинула, а ще п'ятеро отримали поранення. Рашисти також пошкодили приватні будинки в передмісті і обстріляли населені пункти в області.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

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