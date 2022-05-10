У Національній поліції показали, як правоохоронці рятували людей з-під завалів на Одещині після вчорашніх обстрілів.
Ролик опублікували в офіційному Telegram-каналі Нацполіції.
"Одещина: поліцейські рятують зі зруйнованого ракетами об'єкта цивільної інфраструктури охоронців. На превеликий жаль, дорогою до лікарні життя одного чоловіка обірвалося. На цих кадрах — наслідки "денацифікації" жителів Одещини, яку влаштували російські окупанти в 77-у річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", — повідомили в Національній поліції.
На відео показується, як правоохоронці пробираються в напівзруйнований будинок. Група поліцейських виявляє потерпілого, кладе його на носилки і виносить з будівлі.
Нагадаємо, вчора, 9 травня, російські окупанти обстріляли Одесу сімома ракетами. Удари завдали по торговому центру і складу продукції широкого вжитку. Одна людина загинула, а ще п'ятеро отримали поранення. Рашисти також пошкодили приватні будинки в передмісті і обстріляли населені пункти в області.
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