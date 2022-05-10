Літак завдав удару крилатими ракетами по Одесі.

Вчора західними радіоаматорами були перехоплені переговори стратегічного бомбардувальника ВКС Російської Федерації з позивним "Медянка", з якого було завдано удару крилатими ракетами по Одесі.

Повідомляється, що імовірно, працювали з Ту-22М3 (М), радянськими ракетами проти наземних цілей з інерціальною системою управління з корекцією по рельєфу місцевості Х-22НА (або новітньою модифікацією Х-32).

Ракетний удар по Одесі 9 травня - що відомо

9 травня з ранку окупанти завдали удару по Одеській області чотирма ракетами типу "Онікс" з комплексу" Бастіон", розташованого в окупованому Криму.

В результаті обстрілу в передмісті Одеси пошкодження отримали приватні житлові будинки. За даними командування "Південь", постраждалих серед цивільного населення немає.

Також ракетні удари були нанесені в Одеській області.

Увечері Одеса зазнала нового ракетного удару російських військ. У місті прогриміли ряд вибухів, звуки яких чутні в різних районах міста. За словами місцевих жителів, в будинках вибило вікна.

Пізніше стало відомо, що російські війська випустили по Одесі сім ракет із застосуванням авіації. В результаті ударів одна людина загинула, а ще п'ятеро госпіталізовані в лікарню.