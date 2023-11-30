На Запорізькому напрямку противник 11 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного.

Протягом доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення, російські окупанти обстріляли десятки населених пунктів. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби відбулося 73 бойових зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

"На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак", - зазначили у Генштабі.

На цьому напрямку окупанти також завдали авіаційного удару біля Іванівки Харківської області, а під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

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На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області, де Силами оборони було відбито чотири атаки. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів.

Водночас на Бахмутському напрямку українські воїни відбили 21 ворожу атаку поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем на цьому напрямку опинилися понад 20 населених пунктів.

"На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії біля Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області. Тут наші захисники відбили 15 атак", - йдеться у повідомленні і зазначається, що артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали близько 15 населених пунктів.

Крім того, на Мар’їнському напрямку загарбники, також за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області, де українські оборонці відбили дев’ять атак. Під артилерійським та мінометним вогнем тут опинилися близько 10 населених пунктів Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, але обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів.

"На Запорізькому напрямку противник 11 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Також наші захисники відбили три атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області", - розповіли у Генштабі.

На цьому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кам’янки та Новоандріївки Запорізької області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку окупанти, зокрема завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Тягинка та Кринки Херсонської області. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Війна в Україні - останні новини

У своєму вечірньому зведенні сьогодні, 30 листопада, Генштаб поінформував, що авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще одного - по зенітно-ракетному комплексу російських загарбників.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби противника.

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