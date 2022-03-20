За її словами, РФ повинна буде надати Україні гарантії безпеки.

Оксана Маркарова, посол України в США, заявила в неділю, що, якщо Росія погодиться припинити вторгнення в Україну і піти з країни, необхідно буде розв'язувати питання про репарації і гарантії безпеки.

Відповідаючи на питання Програми CBS про те, як Україна бачить припинення війни, Маркарова сказала:

"Їм потрібно зупинитися і піти з України. Але ми також повинні говорити про репарації, про гарантії безпеки і про все інше".

Коментуючи слова держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що зняття санкцій з Росії може бути пов'язане з гарантіями безпеки щодо України, Маркарова зазначила:

"Держсекретар Блінкен сказав те, що він сказав. Але для нас, очевидно, це жорстокий напад. Ми втратили людей, багато наших міст зруйновані і продовжують руйнуватися".

Раніше Блінкен в коментарі NPR уточнив, що простого припинення вторгнення в Україну може бути недостатньо, щоб зняти з Росії накладені за вторгнення санкції.

"Якщо війна закінчиться, незалежність України, територіальна цілісність, суверенітет будуть відновлені, то багато інструментів, які ми використовуємо для досягнення цього результату - вони не призначені для постійного використання - перестануть діяти. Але є і деякі "незворотні" санкції - ми хочемо переконатися, що все, що зроблено, вже незворотно, що це не може повторитися знову, що Росія візьме себе в руки і не зробить те, що вона робить зараз, через рік, два або три"

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