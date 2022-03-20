Перекидання військових найманців, імовірно, буде здійснюватися за рахунок приватної військової компанії "Ліга" (колишня "Вагнер").

Російська Федерація збирається відправити бойовиків з Лівії на війну в Україну.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18.00 у соціальній мережі Facebook.

"За наявною інформацією, під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до Москви, було досягнуто домовленостей про направлення лівійських "добровольців" до України, з метою участі у бойових діях на боці Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

"Перекидання військових найманців, імовірно, буде здійснюватися за рахунок приватної військової компанії "Ліга" (колишня "Вагнер"), літаками повітряно-космічних сил Російської Федерації", - наголошується в повідомленні.

Війна в Україні

24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

Дії Москви засудив фактично весь світ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 березня орієнтовно склали 14,7 тис. особового складу.

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