Навіть невелика частина цієї активності є смертельно небезпечною.

Джерела випромінювання і частини палива з Чорнобильської АЕС окупанти під час відступу вивезли "на сувеніри".

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" з посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) у Чорнобилі.

Так, за даними ДАЗВ у Чорнобилі функціонували дві лабораторії для досліджень актуальних проблем радіаційного впливу, характеристик речовин, варіантів поводження з радіоактивними матеріалами.

"У держспецпідприємства "Екоцентр" окупанти знищили центральну аналітичну лабораторія з характеризації радіоактивних відходів (РАВ). При цьому вони несанкціоновано проникли у сховище джерел іонізуючого випромінення, де зберігалися зразкові радіоактивні розчини та калібрувальні джерела та викрали й пошкодили 133 джерела сумарною активністю порядку 7 млн Беккерелів. Це можна порівняти із 700 кг РАВ із наявністю бета- та гамма- випромінювання", - повідомляє "Енергоатом".

Навіть невелика частина, зазначають у відомстві, цієї активності є смертельно небезпечною при непрофесійному та неконтрольованому поводженню з ним, однак наразі невідомо де ці джерела перебувають нині.

"Російські загарбники-мародери також розграбували та знищили офіси й лабораторію Інституту проблем безпеки АЕС. Вони вивезли комп’ютери, оргтехніку, розбили або знищили лабораторне обладнання та вимірювальні пристрої, а ще пограбували гаражі з автотехнікою, яка використовувалася для доставки науковців на об’єкти досліджень", - повідомляють у ДАЗВ.

Так, у лабораторіях були джерела іонізуючого випромінювання та зразки паливовмісних матеріалів з об’єкту "Укриття", які науковці використовували для досліджень. Де ці матеріали теж невідомо.

"Найвірогідніше, вважають у ДАЗВ, що і джерела випромінювання, і частини палива окупанти вивезли "на сувеніри", і тоді ці "герої" заберуть премії Дарвіна навіть у тих приречених рашистів, які місяць вдихали пил Рудого лісу, перебуваючи в ньому. Адже носіння такого сувеніру із собою протягом двох тижнів неминуче призведе до радіаційних опіків, променевої хвороби та незворотних процесів в організмі", - зазначають у "Енергоатомі".

Нагадаємо, російські окупанти знищили багаторічний архів Чорнобильської АЕС.

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