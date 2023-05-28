За його словами, кожне збиття дрона та ракети - це врятоване життя.

Президент Володимир Зеленський відреагував на масштабну нічну атаку дронів на Україну та відзначив героїчну роботу рятувальників та оборонців неба.

"Ви – наші герої", - написав Зеленський у Telegram, звертаючись до них.

Відзначаючи сили протиповітряної оборони України, президент зазначив, що вони чують сигнал повітряної тривоги інакше, ніж більшість.

Відео дня

"Ви спрямовуєте погляд угору, щоб нищити ворожі ракети, літаки, гелікоптери, безпілотники. Кожне збиття ворожих дронів та ракет – це врятовані життя людей", - сказав президент.

Звертаючись до рятувальників, які залучені до ліквідації наслідків ворожих ударів, підкреслив, що вони викладаються на повну заради порятунку інших.

Нічна атака окупантів по Україні

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські окупанти здійснили масовану атаку України, випустивши 54 ударні дрони. Зокрема 40 "шахідів" спрямували на Київ, який сьогодні відзначає День міста. Українським захисникам вдалося збити 52 безпілотники. Ця атака стала наймасовішою атакою дронів з початку повномасштабної війни.

В ОП заявили, що нічна атака дронів на День Києва є черговою ознакою того, що історія України - це подразник для росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: