Авіацію залучали для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, якими Російська Федерація атакувала цієї ночі Київ. Наявні у Повітряних сил ЗСУ Міг-29 та Су-27 не можуть забезпечити 100% результат.
"Авіація, яку ми залучаємо до збиття, зокрема, БПЛА, не є такою ефективною, як нам цього б хотілося. Якби у нас був би F-16, безумовно цей літак зі своїм потужним радаром і озброєнням, міг би 100% реалізовувати свої завдання в небі", - заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Київ 24".
Він вказав, що на всіх оперативних аеродромах розміщені літаки, але застосовуватися авіація може в районах, де менше засобів ППО.
"В одному місці працює ППО, в іншому - мобільні групи. Ті райони, де менше засобів ППО, можуть працювати винищувачі. Вони можуть оперативно злітати, швидко реагувати і знищувати БПЛА", - підсумував військовий.
Нічна атака дронів на Київ - що відомо
У ніч на 28 травня російські окупанти атакували сплячі міста України дронами-камікадзе, закупленими в Ірану. Велика частина безпілотників була направлена на Київ.
Українським захисникам вдалося збити 52 безпілотники, із запущених 54. Ця атака стала наймасовішою атакою дронів з початку повномасштабної війни
В результаті падіння уламків дронів в різних районах Києва зафіксовано руйнування. Крім того, одна людина загинула, а ще двоє постраждали.
У свою чергу керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники вночі за допомогою масштабного застосування "Шахедів" намагалися намітити напрямок наступних атак.