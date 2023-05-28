Юрій Ігнат зазначив, що наявні літаки не можуть забезпечити 100-відсотковий захист.

Авіацію залучали для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, якими Російська Федерація атакувала цієї ночі Київ. Наявні у Повітряних сил ЗСУ Міг-29 та Су-27 не можуть забезпечити 100% результат.

"Авіація, яку ми залучаємо до збиття, зокрема, БПЛА, не є такою ефективною, як нам цього б хотілося. Якби у нас був би F-16, безумовно цей літак зі своїм потужним радаром і озброєнням, міг би 100% реалізовувати свої завдання в небі", - заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Київ 24".

Він вказав, що на всіх оперативних аеродромах розміщені літаки, але застосовуватися авіація може в районах, де менше засобів ППО.

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"В одному місці працює ППО, в іншому - мобільні групи. Ті райони, де менше засобів ППО, можуть працювати винищувачі. Вони можуть оперативно злітати, швидко реагувати і знищувати БПЛА", - підсумував військовий.

Нічна атака дронів на Київ - що відомо

У ніч на 28 травня російські окупанти атакували сплячі міста України дронами-камікадзе, закупленими в Ірану. Велика частина безпілотників була направлена на Київ.

Українським захисникам вдалося збити 52 безпілотники, із запущених 54. Ця атака стала наймасовішою атакою дронів з початку повномасштабної війни

В результаті падіння уламків дронів в різних районах Києва зафіксовано руйнування. Крім того, одна людина загинула, а ще двоє постраждали.

У свою чергу керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники вночі за допомогою масштабного застосування "Шахедів" намагалися намітити напрямок наступних атак.

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