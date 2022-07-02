Окупант хвалиться, як він добиває поранених українців, перерізаючи їм горло. Його розмову вдалося перехопити й записати.

Окупанти в Україні втілюють свої хворі фантазії, а війну називають "вечериночкою".

СБУ опублікувала одне з найжорсткіших перехоплень, на якому російський солдат хвалиться своїй дружині, як перерізав горло українським військовим.

"Ну це, я такий думаю, бл*ть - спробувати горло перерізати? Хоч як, коротше ... Просто перерізав йому горло. Ну коли я ще людині горло переріжу?.."- розповідає дружині рашист, що знаходиться на півдні України.

Жінка дивується кровожерливим фантазіям чоловіка, але врешті-решт починає сміятися.

Він же просить жінку нікому про це не розповідати. Але тепер його секрети дізнаються весь світ.

"Сам рашист і його звірства документовані у відповідних кримінальних провадженнях", - повідомили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська розвідка опублікувала перехоплення розмови російського військового зі своєю дівчиною, який хвалився вбивствами мирних українців у тимчасово окупованому Херсоні.

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