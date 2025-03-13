Наразі окупанти використовують там малі піхотні групи.

В операційній зоні 37-ї окремої бригади морської піхоти на Курахівському напрямку ворог активізував наступальні дії. Про це в етері "Radio NV" розповів Денис Бобков, старший офіцер відділення комунікацій бригади.

"Але якщо говорити в загальному, трохи більший відрізок часу. Наприклад, в місяць. То активність навпаки зменшилася. Місяць тому ворог діяв значно активніше, залучалося більше людей, техніки. Зараз ворог не припиняє спроб прощупати прогалини в нашій обороні. Застосовує малі піхотні групи. Іноді ми бачимо бронетехніку", - сказав Бобков.

Він припустив, що падіння активності ворога на цьому напрямку може бути повʼязане з наступальними діями Сил оборони України на інших напрямках. Зокрема, в районі Торецька. Він також розповів про резерви росіян на Донеччині.

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"З власних спостережень можуть сказати, що у ворога резерви або закінчуються, або вони їх економлять. Можливо, чекаю на поповнення цих резервів для здійснення більш потужних атак", - додав Бобков.

Ситуація на фронті залишається складною: важливі новини

Напередодні аналітики DeepState повідомили про просування російських окупантів у Курській області. Зокрема районний центр Суджа майже повністю перейшов під контроль окупантів. У "сірій зоні", станом на 12 березня, залишалася тільки західна частина міста.

Тим часом журналісти Forbes зазначають, що російські окупанти наразі тримають ініціативу лише в Курській області. Натомість, за даними аналітика видання Девіда Акса, Силам оборони вдається успішно наступати на інших ділянках фронту.

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