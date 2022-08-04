Окупанти намагаються наступати в районі Пісків, але успіху не мають, бойові дії тривають.

Спроба наступу російських загарбників в районах Долини та Богородичного Донецької області провалилася.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

Зазначається, що противник зосереджує основні зусилля на сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями в межах їх адміністративних кордонів. Окупанти продовжують бойові дії для утримання тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Зазначається, що зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по об'єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.

"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка істотних змін не зазнала. Ознак створення наступальних угруповань Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь не виявлено", - йдеться в повідомленні.

З метою демонстрації присутності та сковування сил оборони ворог застосував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Медведівка, Миколаївка Чернігівської області та Краснопілля, Миропілля, Михайлівка, Велика Рибиця Сумської області. Вів повітряну розвідку.

На Слов'янському напрямку противник застосовує танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Богородичне, Мазанівка, Гусарівка, Адамівка, Курулька, Хрестище, Сулигівка, Довгеньке та Велика Комишуваха.

"Спроби наступу ворога в районах долини і Богородичного завдяки вмілим діям наших військових завершилися крахом і втечею", - зазначено у зведенні Генштабу.

На Донецькому напрямку застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії противник намагається витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об'єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку безпілотниками.

На Краматорському напрямку зафіксовані обстріли поблизу Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, спірного, Кривої Луки, Верхньокам'янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Покровського, Роздолівки, вершини, Яковлівки, Бахмута, Кодеми та Соледара. Біля чотирьох останніх населених пунктів для ударів окупанти задіяли авіацію.

"Штурмовими діями окупанти намагалися поліпшити тактичне становище в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, успіху не мали та відійшли. Поблизу травневого та Кодеми бойові дії тривають", - підкреслили в Генштабі.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з танків і різних типів артилерії в районах населених пунктів Піски, Пречистівка, Шевченко, Володимирівка, Новобахмутівка, Невельське, Нетайлове і Красногорівка.

"Ворог здійснив чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски, успіху не має, бойові дії тривають", - сказано у зведенні.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів, здійснює обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів поблизу Новополя. Безуспішно намагався прорвати оборону неподалік Мар'їнки, зазнав втрат і відійшов, додали в Генштабі.

Війна в Україні: актуальні дані

Станом на 4 серпня 2022 року росіяни зосередилися на захопленні Донбасу. Просування противника відбувається дуже повільно. Як повідомляв Генштаб вранці, ворог отримав відсіч українських захисників на більшості напрямків.

ВСУ відбили в окупантів два населених пункти на Слов'янському напрямку і поліпшили своє тактичне становище.

Водночас за словами полковника СБУ Романа Костенка, ситуація на фронті складна. Росіяни готуються до наступів на багатьох напрямках і підтягують сили на південь, плацдарм на правому березі Дніпра для них дуже небезпечний.

Ймовірно, Росія буде намагатися наступати у бік Миколаєва та Одеси, щоб забрати більше півдня і розірвати свою залежність від української артилерії.

Тим часом на білорусько-українському кордоні спецназівці Лукашенко проходять перевірку бойової готовності.

За весь час повномасштабної війни українські захисники ліквідували вже 41 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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