На Південнобузькому напрямку залишається високою інтенсивність обстрілів із озброєння танків та артилерії позицій українських військ вздовж лінії зіткнення.

Українські війська зупинили наступальні дії російських окупантів в районах Білогірки та Лозового.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України вглиб тимчасово зайнятої ним території. Залишається високою інтенсивність обстрілів із озброєння танків та артилерії позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. Не припиняється повітряна розвідка БпЛА", - розповіли у Генштабі.

Зазначається, що ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай, Біла Криниця, Балка Хутірська та Іванівка.

"Ворожі наступальні дії у районах Білогірки та Лозового наші воїни зупинили та відігнали окупантів назад", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. Просування противника відбувається дуже повільно. Як повідомляв Генштаб уранці, ворог отримав відсіч українських захисників на переважній більшості напрямків.

ЗСУ відбили в окупантів два населені пункти на Слов'янському напрямку та покращили своє тактичне становище.

Водночас, за словами полковника СБУ Романа Костенка, ситуація на фронті складна. Росіяни готуються до наступів на багатьох напрямках та підтягують сили на південь, плацдарм на правому березі Дніпра для них дуже небезпечний.

Імовірно, Росія намагатиметься наступати у бік Миколаєва та Одеси, щоб забрати більше півдня та розірвати свою залежність від української артилерії.

Тим часом на білорусько-українському кордоні спецпризначенці Лукашенка проходять перевірку бойової готовності.

За весь час повномасштабної війни українські захисники ліквідували вже 41 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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