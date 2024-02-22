Уражено було також, зокрема і два склади пально-мастильних матеріалів.

Минулої доби українські війська завдали ударів по 15 районах зосередження особового складу російських окупантів та трьох їхніх пунктах управління.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури", - зазначили у Генштабі.

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Уночі російські окупанти атакували територію України, застосувавши 10 безпілотників типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено вісім ударних БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали 35 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Під ворожий артилерійський вогонь потрапили понад 120 населених пунктів цих самих областей, а також Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та двох зенітних ракетних комплексах противника", - йдеться у повідомленні.

Крім того, силами та засобами Повітряних сил ЗСУ було знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та три розвідувальні безпілотники.

Також підрозділами ракетних військ було завдано ураження по п’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох складах пально-мастильних матеріалів, трьох пунктах управління, вісьмох артилерійських засобах та одній радіолокаційній станції противника.

Втрати Росії в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Генштабу, 21 лютого ЗСУ знищили ще 1 тис. 160 російських окупантів. Так, загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення складають вже 407 тис. 240 осіб.

Серед знищеної військової техніки загарбників, зокрема 6 тис. 523 танки, 12 тис. 373 бойові броньовані машини та 9 тис. 867 артилерійських систем.

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