Він заявив, що Кремль вирішив продовжувати війну.

Президент РФ Володимир Путін твердо має намір перемолоти в цій війні все чоловіче населення Росії.

Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.

За його словами, Кремль взяв курс на продовження війни і може знову зібрати кілька десятків тисяч військовослужбовців для наступу.

"Масу військову вони отримають. Ця маса буде озброєна, у них будуть танки, БТР, БМП. Вона може знову піти під Київ, наприклад. Просто доля у неї одна і та ж. Елітні дивізії ми перемололи, бувши гірше озброєними й менш готовими, ніж зараз, а тепер, маючи досвід на конкретних рубежах, ми зустрінемо армію, яка ще не воювала", - сказав радник глави ОП.

Арестович переконаний, що цей цикл триватиме, поки путінський режим згоден його повторювати.

"І це ще раз мене переконує, що Путін - американський або китайський шпигун. Тому що так ефективно скорочувати чоловіче населення Росії може тільки людина, яка з любов'ю це робить, щиро, за великі гроші або за спеціальним завданням", - зазначив Арестович.

Раніше повідомлялося, що Путін може офіційно оголосити війну Україні вже 9 травня.

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