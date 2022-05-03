Керівник української розвідки зазначив, що чи не головним фактором, який поки стримує Кремль від подібних заяв, є те, що вони не контролюють увесь Донбас.

В Росії до 9 травня намагатимуться отримати бодай якусь "перемогу" у війні проти України. Якщо це не буде військова, вони можуть вдатися і до інших сценаріїв.

Однієї з таких перемог, на думку експертів, могло бути включення території окупованих Донецької та Луганської областей до складу Росії. Проте начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю НВ заявив, що остаточне рішення щодо цього питання поки не ухвалено.

"Зараз вони ще на роздоріжжі. Тобто не вони, а він – президент РФ, – там одна людина вирішує. Він не ухвалив остаточного рішення, чи намагатися йому прийняти так званий Донбас у склад Росії, чи лишати його якоюсь третьою територією",– розповів Буданов.

Поки ж в Кремлі "обмежилися" визнанням "незалежності" тих квазіутворень на окупованих територіях, які вони називають "ДНР" та "ЛНР". Сталося це 21 лютого. Вже після цього Росія напала на Україну 24 лютого, коли її війська вторглися на нашу територію з декількох напрямків, у тому числі й з території Білорусі.

Зазначимо, в Росії і раніше розглядали варіант "приєднання" ОРДЛО. Для цього в Кремлі навіть змінили людину, яка за це відповідальна. Свого часу куратором в цьому питанні був Владислав Сурков. Це колишній помічник диктатора Путіна, який "відповідав за закордонні території". Тепер же цим питанням завідує перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

"Це безпосереднє керівництво з Кремля. Це ніяке не керівництво закордонними територіями. Вони готуються до даних процесів, але остаточного рішення ще нема", – зазначив Буданов.

Керівник української розвідки зазначив, що чи не головним фактором, який поки стримує Кремль від подібних заяв, є те, що вони не контролюють увесь Донбас.

"Бо навіть для хворого розуму буде нелегітимно, коли одна частина Донбасу під контролем поки що у них, а інша – ні. Їм потрібен увесь Донбас, аби номінально сказати, що народ Донбасу обрав свій шлях", – розповів Буданов.

Варто зазначити, що саме на території Донбасу вирішили зосередити свою атаку російські окупанти після того, як зазнали поразки в намаганні захопити Київ. Поки там тривають важкі бої – ворог намагається оточити українські міста Слов'янськ та Краматорськ. Частина міст, які за які йдуть бої, або які опинилися під контролем окупантів – майже повністю знищені.

Важкі бої тривають за Маріуполь. Українські захисники оточені на "Азовсталі", але дають відсіч ворогу.

Окремо росіяни окупували Херсон, звідки намагаються пройти на Миколаїв, щоб звідти напасти на Одесу.

Як повідомив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер, розвідка США повідомляє, що Росія спробує "приєднати" Донецьку та Луганську області до "середини травня", також в планах росіян анексія Херсонської області та створення "ХНР".

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