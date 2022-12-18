Зокрема, в РФ нема гарантій того, що армія Білорусі не збунтується.

Російський диктатор Володимир Путін їде в Білорусь до Олександра Лукашенка для того, щоб змусити його обірвати всі контакти із Заходом. Найкращий спосіб змусити його це зробити - піти на війну проти України.

Як заявив в ефірі з Марком Фейгіним радник Офісу президента Олексій Арестович, Лукашенко буде маневрувати та всілякими способами уникати втягнення Білорусі у цю війну. На переконання Арестовича, Кремль, звісно, може фізично усунути Лукашенка, але є нюанс.

"Вони можуть його, звісно, вбити. А де гарантії того, що відразу після цього у Білорусі не почнеться народне повстання, яке, м'яко кажучи, ускладнить застосування білоруських збройних сил у зовнішній війні? А де гарантія, що, зрозумівши, що його вбили росіяни, білоруська армія збунтується проти росіян?", - сказав Арестович.

За його словами, дивні тлумачення можливої смерті Лукашенка відразу після загадкової смерті глави МЗС Володимира Макея, викликатимуть підозри. Крім того, Арестович вважає, що вбити главу держави, якому віддані спецслужби та силовики, не так вже й легко.

Радник ОП зазначив, що Путін їде до Лукашенка обговорити двосторонню співпрацю. Можливо, обидва диктатори говоритимуть про вступ Білорусі у війну, але у серйозний формат цих перемовин та згоду Лукашенка Арестович не вірить.

Путін розуміє, що Лукашенко не хоче воювати, тому він проситиме про передачу військової техніки. Хоч РФ стягнула близько 150 тисяч "мобіків" в Білорусь, у них немає військової техніки. Арестович вважає, що ця тема стане центральною під час переговорів.

Як Путін штовхає Лукашенка до війни проти України

З початку війни Білорусь лояльно ставилася до окупантів і з перших днів дозволила завдавати ударів по Україні з її території. У Генштабі ЗСУ вважають, що влада Білорусі може готуватися до війни з Україною.

В ГУР додали, що станом на 17 грудня Білорусь не готова до повноцінної участі в наземній операції проти нашої держави.

19 грудня має відбутися нова зустріч Володимира Путіна з Лукашенком, місце зустрічі - Мінськ. В ОП вважають, що під час візиту до Білорусі російський президент буде підштовхувати свого посіпаку до наступу.

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