Без'ядерна Україна не здатна відповісти Росії адекватно.

Президент Росії Володимир Путін може застосувати тактичну ядерну зброю проти України, якщо відчує загрозу своїм політичним амбіціям.

Про це сказав другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю BBC.

"Цієї небезпеки я б не виключав. Річ у тім, що без'ядерна Україна не здатна відповісти Росії адекватно. А саме відчуття безкарності вже більш ніж десять років є головним двигуном дій Путіна. Якщо стан речей на фронті буде загрожувати - ні, не існуванню чи безпеці Росії, а виключно політичним позиціям Путіна та стабільності його режиму, - то Кремль може застосувати тактичну ядерну зброю. Чи можна цьому запобігти? Сподіваюся, так. Ми зупинити Путіна тут не можемо. Але наші західні союзники, думаю, можуть", - заявив Кучма.

Водночас Кучма впевнений, що чітке попередження Путіна з боку, наприклад, Сполучених Штатів, про військову відповідь на застосування ядерної зброї проти неядерної України також цілком здатне зупинити його.

"Я не виключаю, що по прямих каналах зв'язку таке попередження вже було зроблене. Тому що ставка аж надто висока. Ланцюгову реакцію неможливо зупинити не лише у бомбі, а і в ескалації, що вийшла з-під контролю. Всі кажуть, що після вторгнення Росії світ вже не буде таким, як був. Так от, після застосування ядерної зброї його може не бути зовсім", - підсумував він.

"Погрози ядерною зброєю - це завжди серйозно. Можете повірити мені як людині, яка пів життя присвятила ракетним розробкам. Ядерна зброя - така річ, що все, що її стосується, це завжди серйозно. Думаю, ви мали на увазі не так серйозність, як реальність цих погроз. Стосовно конкретного прогнозу - я виключаю застосування російського стратегічного потенціалу. Не вірю у це абсолютно. До стратегічної ядерної зброї держава може вдатися лише або при наявності реальної загрози самому своєму існуванню, або ж у відповідь на вже завданий удар, як таку собі "відплату з того світу", - висловився Кучма.

Використати таку зброю Росія може лише проти США, такі вже особливості розміщення та націлювання міжконтинентальних ракет.

"Але ж Путін, що б він не розказував, прекрасно знає, що США йому не загрожують та першими не вдарять. Застосування стратегічної ядерної зброї означає автоматичне отримання удару у відповідь та гарантовану загибель - є навіть такий термін у геополітиці "гарантоване взаємне знищення". Путін не самогубця", - додав він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путін здивував заявою щодо ядерної війни. Російський диктатор зазначив, що така війна "не повинна бути розв'язана".

Вас також можуть зацікавити новини: