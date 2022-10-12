Проти військовослужбовців РФ вже відкрито 38 тисяч кримінальних проваджень.

Всі злочини військових РФ фіксуються для того, щоб притягнути їх до відповідальності, адже воєнні злочини не мають терміну давності.

Про це радник міністра МВС Ростислав Смірнов заявив в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, проти військовослужбовців РФ вже відкрито 38 тисяч кримінальних проваджень.

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"Наше головне завдання зараз - фіксувати всі ці злочини та збирати доказову базу. Все це потрібно, щоб потім притягнути всіх цих покидьків до відповідальності. Станом на сьогодні ми вже відкрили 38 тис. кримінальних проваджень стосовно військових Російської Федерації. Хочу наголосити, що у воєнних злочинів немає терміну давності. Путін не вічний і настане час, коли ми знайдемо та покараємо виконавців наказів на території Російської Федерації", - наголосив Смірнов.

Радник міністра додав, що воєнні злочини мають системний характер для всієї окупаційної армії.

"Нас переповнює радість, коли ми звільняємо території. Проте в той же час нас чекають нові жахіття і звірства окупантів. Ми бачимо, що це має певний системний характер. Як тільки ми звільняємо якийсь населений пункт, то одразу знаходимо катівні та масові поховання цивільного населення. Тому не можна говорити, що ці злочини скоюють певні підрозділи російської армії. Це системний характер дій всієї армії Росії", - пояснив він.

Воєнні злочини російських окупантів

Наприкінці вересня моніторингова місія ООН представила звіт, який охоплює період моніторингу з 1 лютого до 31 липня 2022 року, щодо ситуації з правами людини в Україні.

У звіті було задокументовано 5996 загиблих осіб, серед яких 382 дитини, та 8848 поранених. В звіті наголошувалось, що це підтверджені випадки, але фактичні цифри є значно більшими.

Протягом звітного періоду було задокументовано 9 випадків зґвалтувань – 8 жінок та однієї дитини, 15 випадків сексуального насильства відносно чоловіків.

У жовтні повідомлялося, що комісія ООН задокументувала факти воєнних злочинів російських військових в Україні. Зокрема факти стосуються страт, катувань та сексуального насильства, в тому числі над дітьми.

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