Джерела видання стверджують, що бойова авіація може стати важливою перевагою Путіна.

Росія почала перекидати на кордон з Україною військові вертольоти, що можна розцінювати продовженням підготовки до нападу.

Про це йдеться у публікації The New York Times з посиланням на американських посадовців.

Автори матеріалу вважають, що бойові і транспортні вертольоти, разом зі штурмовиками, стануть важливою перевагою РФ, якщо Путін вирішить вторгнутися в Україну.

Водночас чисельність російських військ на кордоні з Україною протягом останніх тижнів не змінювалась. Згідно з оцінкою американської розвідки, зараз Україну оточили 100 тисяч російських військових, а також додаткові ударні літаки.

Читайте такожВійськовий експерт назвав головну ознаку підготовки Росією нападу на УкраїнуЧиновники стверджують, що відносно тепла зима уповільнила замерзання землі, тому Кремль змінив плани щодо нападу ближче до весни. Путін, можливо, вимушений відкласти наземний наступ до лютого, зазначили джерела.

Вашингтон же вважає, що РФ планує вторгнутися в Україну до початку весни, поки потепління не ускладнило пересування важкої техніки по дорогах.

Адміністрація Байдена, за словами одного з офіційних представників США, навіть вивчає імовірну погоду в Україні у найближчі кілька тижнів, залучивши метеорологів.

Загроза повномасштабного нападу Росії

З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі нібито загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу 9 січня у Женеві відбулась зустріч представників США й Росії зі стратегічної стабільності. Дипломати обох країн розмовляли понад сім годин. Проте Вашингтон досі не знає, чи планує РФ прибирати свої війська.

За даними NYT 8 січня, російські війська оточують Україну з трьох сторін, зокрема у місцях легкої досяжності Києва.