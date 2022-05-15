Терміни, ймовірно, залежать від того, наскільки Путін розуміє деградацію російських збройних сил в Україні.

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, має намір найближчими місяцями анексувати окуповані південь і схід України безпосередньо до складу Російської Федерації.

Тоді він, ймовірно, заявить, прямо або побічно, що російська доктрина, що дозволяє застосування ядерної зброї для захисту російської території, поширюється на ці недавно анексовані території. Такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи щодо звільнення окупованої Росією території продовжаться. Про це говориться у звіті Американського Інституту вивчення війни ISW.

Терміни анексії Путіна, ймовірно, залежать від того, наскільки він розуміє деградацію російських збройних сил в Україні. Російські військові ще не досягли заявлених Путіним територіальних цілей щодо забезпечення безпеки всієї Донецької та Луганської областей і навряд чи це зроблять. Якщо Путін зрозуміє свою військову слабкість, він, швидше за все, поквапиться з анексією і швидко введе ядерне стримування у спробі зберегти контроль над деякою частиною української території, яку зараз окупує Росія.

Якщо Путін вважає, що російські сили здатні на додаткові успіхи, він, швидше за все, відкладе анексію в надії захопити з її допомогою більше території. У цьому випадку його погане керівництво і українські контрнаступи можуть привести російську армію до колапсу. Путін також може спробувати стримати російські атаки, одночасно мобілізувавши додаткові сили. У цьому випадку він міг би відкласти оголошення про анексію, чекаючи прибуття підкріплення, щоб отримати більше території для анексії.

"Україна та її західні партнери, ймовірно, мають вузьку можливість підтримати український контрнаступ на окуповану українську територію до того, як Кремль анексує цю територію. Україна і захід також повинні розробити узгоджений план реагування на будь-яку анексію і на загрозу ядерної атаки, яка може послідувати за нею. Політичні та етичні наслідки багаторічної російської окупації південного сходу України будуть руйнівними для довгострокової життєздатності української держави. Життєво важливі національні інтереси України і заходу вимагають термінової підтримки Заходу для негайного українського контрнаступу", - зазначають американські аналітики.

"Москва може також анексувати інші проксі-держави Кремля, такі як Південна Осетія (в Грузії) і Придністров'я (в Молдові). Такі дії Росії, швидше за все, підуть за встановленням військового контролю над окупованою Україною і візьмуть до уваги той факт, що Росії майже напевно не вистачає військового потенціалу для захоплення частин України, включаючи Одесу", - вважають аналітики.

Нагадаємо, президент Фінляндії розповів, як повідомив Путіну про подачу заявки в НАТО. При цьому фінський президент висловив надію, що Путін не нападе на його країну.

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