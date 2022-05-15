У відомстві зазначили, що до даних переговорів залучені майже всі світові лідери.

Для порятунку захисників "Азовсталі" задіяні всі можливі міжнародні організації та, практично, всі лідери світу, проте президент РФ Володимир Путін не дає згоди.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що влада країни дуже багато робить для того, щоб звільнити захисників "Азовсталі", але це військова операція і її деталі розголошувати не можна.

"Ми змогли це донести і розповісти відверто родичам, тому що вони мають право це знати. І більшість питань, я дуже сподіваюся, що були зняті. Тому що ті пропозиції, які дуже часто в суспільстві – а давайте зробимо це, а давайте зробимо це - насправді вже були зроблені, просто Путін не дає згоди на те, щоб ми могли звільнити наших захисників "Азовсталі", - пояснила вона.

За словами Маляр, якби на заводі можливо було провести прямо зараз військову операцію і деблокаду, ЗСУ обов'язково це зробили б. У той же час розглядаються і розробляються різні плани, але це військові плани.

"Ми не можемо їх оголошувати. Зараз задіяні практично всі лідери світу для того, щоб говорити з Путіним. Наша держава з усіма ними контактує. Задіяні всі можливі міжнародні організації, для того щоб контактувати з Путіним", — сказала вона.

"Ми сподіваємося на те, що ми зможемо врятувати наших захисників "Азовсталі", які фактично собою сьогодні закривають дуже багато регіонів України, оскільки оборона Маріуполя дозволяє концентрувати там велику кількість російських військ, які не можуть рухатися далі на інші регіони України", - підкреслила Маляр.

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