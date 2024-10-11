Путін шукає солдатів для продовження війни, його репутація на межі, - Newsweek

Навряд чи диктатор піде на широкомасштабну мобілізацію у стилі 2022 року, адже це вплине на його авторитет.

Російський диктатор Володимир Путін зіткнувся з серйозною проблемою нестачі живої сили в армії. Тепер як Росії, так і Україні доводиться шукати нові ресурси для продовження бойових дій, і перспективи завершення конфлікту залишаються примарними, пише Newsweek.

З лютого 2022 року Росія зазнала понад 665 тисяч втрат, зокрема, тільки за одну добу гине або отримує поранення понад тисячу російських військових. Хоча Москва не надає детальної інформації про свої втрати, російська сторона регулярно повідомляє про значну кількість загиблих і поранених українців - понад тисячу щодня.

Точні дані щодо жертв на полі бою складно перевірити. Проте, за словами британського уряду, російські втрати наближаються до 648 тисяч. Вільям Фрір, науковий співробітник британського Центру з геостратегії, зазначає, що і Росія, і Україна стикаються з дефіцитом людських ресурсів. Він підкреслює, що після боєприпасів найважливішим фактором у війні на виснаження є заміна втрат.

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За даними Міністерства оборони Великої Британії, у вересні Росія зазнала найбільших втрат за місяць, і тенденція до зростання кількості жертв продовжиться до кінця року, попри зимовий період.

Кремль шукає "гарматне м'ясо"

У міру того, як війна триває, Росії доводиться шукати нові способи поповнення військ. Кремль сподівається зробити добровільне вступлення до армії більш привабливим, але також має непопулярні варіанти, такі як відправка призовників в Україну або оголошення нової хвилі мобілізації.

Росія використовує кілька джерел для набору військових. Це регулярні призовники, контрактники, резервісти, а також найманці, такі як бійці групи Вагнера, та іноземці, які приєднуються до війни в обмін на високі зарплати та громадянство.

Мобілізація залишається делікатним питанням для Путіна. Незважаючи на оголошення про набір 133 тисяч новобранців під час осіннього призову, значна частина чоловіків призовного віку покинули країну, щоб уникнути служби. Минулого року Кремль ввів нові правила, що дозволяють електронно надсилати повістки, що допомагає боротися з ухиленням від призову.

Збільшення фінансових стимулів стало одним із головних методів залучення нових солдатів. Наприклад, Москва виділила 90 мільярдів рублів на виплати контрактникам, щоб набрати додатково 225 тисяч бійців.

Кремль може зіткнутися з необхідністю залучати солдатів із більш заможних регіонів, що може призвести до політичної напруги. Фрір зазначає, що повторна мобілізація в стилі осені 2022 року може серйозно вплинути на репутацію Путіна.

В України нема стільки людських ресурсів

На цьому тлі українська армія також стикається з труднощами в наборі нових сил. Україна знизила призовний вік до 25 років, але її людські резерви менші, ніж у Росії. Проте, як підкреслюють експерти, українські військові мотивовані захистом своєї Батьківщини, що відрізняє їх від російських солдатів.

Якщо Росія не пом'якшить свої наступальні дії, найближчими місяцями їй доведеться прийняти рішення про подальшу стратегію у війні.

Можливість оголошення мобілізації в Росії

Експерт з військової контррозвідки Михайло Притула розповів, якою може бути нова мобілізація в РФ. За його словами, РФ втрачає 40 тисяч бійців на місяць, але в разі оголошення мобілізації в Росії намагатимуться не чіпати Москву та Санкт-Петербург.

Також УНІАН повідомляв, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов нещодавно заявив, що у 2025 році Кремль буде змушений або припиняти війну проти України, або провести нову мобілізацію.

За його словами, Путін намагатиметься тягнути з цим рішенням до останнього, адже російський диктатор боїться політичної нестабільності в разі оголошення нової масштабної мобілізації.

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