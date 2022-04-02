Також у Кривому Розі "приліт" на автозаправку. Пожежу рятувальники загасили, постраждалих немає.

У Дніпропетровській області вночі російські війська завдали ракетних ударів по інфраструктурному об'єкту, двох людей поранено.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резниченко.

"Нічні ракетні удари по Дніпропетровській області. У Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об'єкт. Серйозні руйнування. Двох людей поранено", - написав Резниченко у телеграм-каналі.

Також у Кривому Розі "приліт" на автозаправку. Займання рятувальники загасили, постраждалих немає.

Загалом, вночі над Дніпропетровщиною українські ППО збили 4 ворожі ракети та 1 безпілотник.

Також російські війська провели обстріл із систем залпового вогню території Криворізького району, ніхто не постраждав.

Раніше окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку. Два інфраструктурні об’єкти у місті Полтава були атаковані не менше як чотирма ракетами. Що стосується міста Кременчука, то були з трьох літаків, попередньо, атаковані промислові об’єкти Кременчука. Рятувальники працюють на місці. Інформація про постраждалих уточнюється.

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