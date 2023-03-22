Фахівців чекають, коли їх допустять всередину для обстеження.

Вдень в середу, 22 березня, російські окупанти випустили шість ракет по Запоріжжю. Одна з ракет потрапила між багатоповерхівками, сусідня багатоповерхова будівля також зазнала пошкоджень.

Як пише "Суспільне Запоріжжя" з посиланням на кореспондента, в сусідньому багатоповерховому будинку почався витік газу. Наразі тут очікують на прибуття фахівців, які допоможуть розв’язати проблему.

Оновлено (15:27): В АТ "Запоріжгаз" в коментарі "Суспільне Запоріжжя" спростували інформацію про витік газу. За словами речниці АТ Наталі Гринь, тимчасово припинений розподіл газу, це триватиме допоки фахівців не допустять всередину для обстеження.

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Удар по Запоріжжю 22 березня – що відомо

Вдень 22 березня ворогом було завдано чергового удару по Запоріжжю. Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, росіяни випустили в напрямку міста шість ракет.

Як повідомили у у Запорізькій обласній прокуратурі, одна з шести російських ракет влучила між двома багатоповерхівками.

В будинках частково зруйновані квартири, балкони, дахи та вибиті шибки. Сусідні житлові будинки зазнали пошкоджень через вибухову хвилю. Також пошкоджено автівки та об’єкти цивільної інфраструктури міста.

За наявною інформацією, внаслідок ворожого обстрілу постраждали 25 осіб, зокрема, двоє дітей. Один людина померла від отриманих травм, ще троє – у важкому стані.

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