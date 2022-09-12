Втікачі завантажують на машини відібрані в українців генератори, телефони, комп'ютери, зі шкіл виносять інвентар.

На Харківському напрямку окупанти, що тікають від наступу ЗСУ, займаються мародерством.

Про це повідомило Головне управління розвідки України.

"На Харківському напрямку внаслідок успішного контрнаступу українських Сил оборони окупанти намагаються втекти вглиб тимчасово захоплених територій. Частина з них намагається перейти кордон з РФ і виїхати на територію Білгородської області. Під час втечі рашисти займаються масовим мародерством, завантажуючи на машини відібрані в українців генератори, телефони, комп'ютери", - йдеться у повідомленні.

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Зафіксовано непоодинокі випадки грабунків шкіл. Зі спортзалів виносять навіть турніки та спортивні снаряди.

"В одному з сіл рашисти викрали автобус та покинули за 6 кілометрів. В ньому виявлено 36 тіл окупантів", - повідомила розвідка.

У ГУР зазначають, що особовому складу підрозділів так званої "ДНР", що донедавна дислокувались в Ізюмі, довелося відступити на 60 кілометрів від міста, через відсутність поповнення боєкомплекту та палива. Їхні родичі шоковані розповідями про наступ України, оскільки в російських ЗМІ озвучується зворотна інформація – про успішний наступ рашистів.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов станом на 11 вересня 2022 року ЗСУ звільнили близько 40 населених пунктів на Харківщині.

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