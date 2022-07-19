Пошкоджено 10 багатоповерхівок в центрі міста.

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Краматорську одна людина загинула, шестеро отримали поранення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Один загиблий, шість поранених - такі наслідки сьогоднішнього ракетного удару по Краматорську. За висновками вибухотехніків, ворог застосував авіаційну крилату ракету Р-37", - розповів він.

Кириленко додав, що пошкоджено десять багатоповерхівок у центральній частині міста.

"Ворог все частіше завдає ракетних ударів по Донеччині, не залишаючи цивільним шансів на порятунок. Тому вкотре звертаюся до всіх, хто досі залишається на території області, із закликом про евакуацію", - написав очільник ОВА.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти сьогодні, 19 липня, завдали удару по центру Краматорська. При цьому Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу багатоквартирного будинку у Краматорську постраждало 10 осіб.

Також через обстріл у п’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа.

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