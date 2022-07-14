Євросоюз тісно співпрацює з українською владою у питанні розслідувань військових злочинів в Україні, зазначив очільник представництва ЄС.

Усі винні у військових злочинах в Україні будуть притягнуті до відповідальності, і ЄС тісно співпрацюватиме з українською владою щодо цього.

Про це у Twitter повідомив глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

"Сьогоднішній ракетний обстріл центру у Вінниці є черговим актом посилення нападів Росії на цивільне населення України. Усі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винні притягнуті до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою щодо цього", - написав він.

Нагадаємо, 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Загалом пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та більш як 40 автомобілів.

За останніми даними, загинули 22 особи (з них троє дітей), а близько 115 потерпілих звернулися по допомогу до медичних закладів, із них госпіталізовано 52 осіб (34 - у тяжкому стані включно із трьома дітьми). Правоохоронці отримали 42 заяви про безвісти зниклих людей.

В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

На 15 липня у Вінниці та області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару.

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